Дубль Соболева принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

В составе красно-белых дублем отличился Александр Соболев, единственный гол самарцев забил Юрий Горшков.

Благодаря победе «Спартак» поднялся на девятое место в турнирной таблице с 34 очками в 27 матчах. Красно-белые опередили «Ахмат», у которого 32 очка в 26 играх.

«Крылья Советов» занимают седьмое место в таблице с 38 очками в 27 матчах.