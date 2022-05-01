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Дубль Соболева принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Соболева
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев празднует гол в ворота «Крыльев Советов».
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

В составе красно-белых дублем отличился Александр Соболев, единственный гол самарцев забил Юрий Горшков.

Благодаря победе «Спартак» поднялся на девятое место в турнирной таблице с 34 очками в 27 матчах. Красно-белые опередили «Ахмат», у которого 32 очка в 26 играх.

«Крылья Советов» занимают седьмое место в таблице с 38 очками в 27 матчах.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов
Голы
Горшков, 30 (0:1), Соболев, 61 (1:1), Соболев, 82 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Литвинов Мозес Бакаев (Промес, 69) Мартинс Игнатов (Николсон, 46) Хлусевич (Кофрие, 90) Зобнин Соболев (Рассказов, 90)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Гапонов Витюгов (Барач, 68) Ежов (Липовой, 90) Глушенков (Пиняев, 79) Зиньковский (Цыпченко, 79) Сарвели Коваленко (Соколов, 90)
Предупреждения
Джикия 7’, Жиго 7’, Селихов 41’, Мартинс 66’  -  Солдатенков 60’, Костанца 77’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
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Зенит – Локомотив
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1.05 19:00
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