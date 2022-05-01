По голам за «Спартак» Соболев обошел Ларссона и Онопко
Нападающий Александр Соболев принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. 25-летний форвард забил 23-й и 24-й гола за красно-белых в премьер-лиге и поднялся на 16-е место в бомбардирском списке. Барнаулец обогнал Дениса Глушакова, Максима Калиниченко, Джордана Ларссона и Виктора Онопко и вплотную подобрался к Юре Мовсисяну, Валерию Карпину и Зе Луишу.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Егор Титов
|
Россия
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
145
|
68
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
Россия
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
Россия
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
Россия
|
1993-2000
|
112
|
35
|
Робсон
|
Бразилия
|
1997-2001
|
102
|
32
|
Николай Писарев
|
Россия
|
1992-1995, 1998, 2000-2001
|
115
|
32
|
Артем Дзюба
|
Росси
|
2006-2015
|
126
|
26
|
Юра Мовсисян
|
Армения
|
2013-2015
|
62
|
25
|
Валерий Карпин
|
Росси
|
1992-1994
|
68
|
25
|
Зе Луиш
|
Кабо-Верде
|
2015-2018
|
86
|
25
|
Александр Соболев
|
Россия
|
2020-н.в.
|
57
|
24
|
Виктор Онопко
|
Россия
|
1992-1995
|
108
|
23
|
Джордан Ларссон
|
Швеция
|
2019-2022
|
72
|
22
|
Максим Калиниченко
|
Украина
|
2000-2008
|
134
|
22
|
Денис Глушаков
|
Россия
|
2013-2019
|
147
|
22
Девять из 24 голов за «Спартак» Соболев забил с 11-метровой отметки. По количеству реализованных пенальти он сравнялся с Квинси Промесом. Чаще с «точки» отличались Дмитрий Парфенов, Роман Павлюченко (по 11 раз), Андрей Тихонов и Дмитрий Комбаров (по 13 голов). Кстати, Соболев — единственный из названных игроков ни разу не промазал с пенальти. Промес и Парфенов промахнулись по разу, Павлюченко и Комбаров — по два, а Тихонов — шесть.
Лидеры «Спартака» по голам с пенальти в чемпионатах России
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Пенальти
|
|
|
|
|
Пробил
|
Забил
|
Дмитрий Комбаров
|
226
|
21
|
15
|
13
|
Андрей Тихонов
|
192
|
68
|
19
|
13
|
Дмитрий Парфенов
|
125
|
15
|
12
|
11
|
Роман Павлюченко
|
141
|
69
|
13
|
11
|
Александр Соболев
|
57
|
24
|
9
|
9
|
Квинси Промес
|
145
|
68
|
10
|
9
|
Владимир Бесчастных
|
104
|
56
|
8
|
8
|
Юрий Никифоров
|
85
|
16
|
9
|
8
С начала сезона-2019/20 Александр Соболев, который в начале 2020 года сменил «Крылья Советов» на «Спартак», забил в чемпионате 34 гола.Это третий результат в чемпионате России на этом промежутке времени. Результативнее 25-летнего форварда выступили только два нападающих «Зенита». Артем Дзюба отличился 48 раз, Сердар Азмун — 43. Занимающий четвертое место Дмитрий Полоз отстает от Соболев на девять мячей.
Лучшие бомбардиры чемпионата России с начала сезона-2019/20
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
Зенит
|
80
|
48
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
Зенит
|
67
|
43
|
Александр Соболев
|
Россия
|
Крылья Советов, Спартак
|
75
|
34
|
Дмитрий Полоз
|
Россия
|
Ростов, Сочи
|
77
|
25
|
Джордже Деспотович
|
Сербия
|
Оренбург, Рубин, Арсенал
|
62
|
24
|
Никола Влашич
|
Хорватия
|
ЦСКА
|
61
|
23
|
Эрик Бикфалви
|
Румыния
|
Урал
|
73
|
23
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
Сочи
|
66
|
22
|
Гжегож Крыховяк
|
Польша
|
Локомотив, Краснодар
|
67
|
22
|
Джордан Ларссон
|
Швеция
|
Спартак
|
72
|
22
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0