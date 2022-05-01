По голам за «Спартак» Соболев обошел Ларссона и Онопко

Нападающий Александр Соболев принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. 25-летний форвард забил 23-й и 24-й гола за красно-белых в премьер-лиге и поднялся на 16-е место в бомбардирском списке. Барнаулец обогнал Дениса Глушакова, Максима Калиниченко, Джордана Ларссона и Виктора Онопко и вплотную подобрался к Юре Мовсисяну, Валерию Карпину и Зе Луишу.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок Страна Годы Матчи Голы Егор Титов Россия 1995-2008 324 86 Роман Павлюченко Россия 2003-2008 141 69 Квинси Промес Голландия 2014-2018, 2021-н.в. 145 68 Андрей Тихонов Россия 1992-2000, 2011 192 68 Веллитон Бразилия 2007-2013 104 57 Владимир Бесчастных Россия 1992-1994, 2001-2002 104 56 Илья Цымбаларь Россия 1993-1999 146 42 Александр Ширко Россия 1995-2001 128 40 Валерий Кечинов Россия 1993-2000 112 35 Робсон Бразилия 1997-2001 102 32 Николай Писарев Россия 1992-1995, 1998, 2000-2001 115 32 Артем Дзюба Росси 2006-2015 126 26 Юра Мовсисян Армения 2013-2015 62 25 Валерий Карпин Росси 1992-1994 68 25 Зе Луиш Кабо-Верде 2015-2018 86 25 Александр Соболев Россия 2020-н.в. 57 24 Виктор Онопко Россия 1992-1995 108 23 Джордан Ларссон Швеция 2019-2022 72 22 Максим Калиниченко Украина 2000-2008 134 22 Денис Глушаков Россия 2013-2019 147 22

Девять из 24 голов за «Спартак» Соболев забил с 11-метровой отметки. По количеству реализованных пенальти он сравнялся с Квинси Промесом. Чаще с «точки» отличались Дмитрий Парфенов, Роман Павлюченко (по 11 раз), Андрей Тихонов и Дмитрий Комбаров (по 13 голов). Кстати, Соболев — единственный из названных игроков ни разу не промазал с пенальти. Промес и Парфенов промахнулись по разу, Павлюченко и Комбаров — по два, а Тихонов — шесть.

Лидеры «Спартака» по голам с пенальти в чемпионатах России

Игрок Матчи Голы Пенальти Пробил Забил Дмитрий Комбаров 226 21 15 13 Андрей Тихонов 192 68 19 13 Дмитрий Парфенов 125 15 12 11 Роман Павлюченко 141 69 13 11 Александр Соболев 57 24 9 9 Квинси Промес 145 68 10 9 Владимир Бесчастных 104 56 8 8 Юрий Никифоров 85 16 9 8

С начала сезона-2019/20 Александр Соболев, который в начале 2020 года сменил «Крылья Советов» на «Спартак», забил в чемпионате 34 гола.Это третий результат в чемпионате России на этом промежутке времени. Результативнее 25-летнего форварда выступили только два нападающих «Зенита». Артем Дзюба отличился 48 раз, Сердар Азмун — 43. Занимающий четвертое место Дмитрий Полоз отстает от Соболев на девять мячей.

Лучшие бомбардиры чемпионата России с начала сезона-2019/20