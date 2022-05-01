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Сегодня, 16:04

По голам за «Спартак» Соболев обошел Ларссона и Онопко

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Нападающий Александр Соболев принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. 25-летний форвард забил 23-й и 24-й гола за красно-белых в премьер-лиге и поднялся на 16-е место в бомбардирском списке. Барнаулец обогнал Дениса Глушакова, Максима Калиниченко, Джордана Ларссона и Виктора Онопко и вплотную подобрался к Юре Мовсисяну, Валерию Карпину и Зе Луишу.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Егор Титов

Россия

1995-2008

324

86

Роман Павлюченко

Россия

2003-2008

141

69

Квинси Промес

Голландия

2014-2018, 2021-н.в.

145

68

Андрей Тихонов

Россия

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

Бразилия

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

Россия

1992-1994, 2001-2002

104

56

Илья Цымбаларь

Россия

1993-1999

146

42

Александр Ширко

Россия

1995-2001

128

40

Валерий Кечинов

Россия

1993-2000

112

35

Робсон

Бразилия

1997-2001

102

32

Николай Писарев

Россия

1992-1995, 1998, 2000-2001

115

32

Артем Дзюба

Росси

2006-2015

126

26

Юра Мовсисян

Армения

2013-2015

62

25

Валерий Карпин

Росси

1992-1994

68

25

Зе Луиш

Кабо-Верде

2015-2018

86

25

Александр Соболев

Россия

2020-н.в.

57

24

Виктор Онопко

Россия

1992-1995

108

23

Джордан Ларссон

Швеция

2019-2022

72

22

Максим Калиниченко

Украина

2000-2008

134

22

Денис Глушаков

Россия

2013-2019

147

22

Девять из 24 голов за «Спартак» Соболев забил с 11-метровой отметки. По количеству реализованных пенальти он сравнялся с Квинси Промесом. Чаще с «точки» отличались Дмитрий Парфенов, Роман Павлюченко (по 11 раз), Андрей Тихонов и Дмитрий Комбаров (по 13 голов). Кстати, Соболев — единственный из названных игроков ни разу не промазал с пенальти. Промес и Парфенов промахнулись по разу, Павлюченко и Комбаров — по два, а Тихонов — шесть.

Лидеры «Спартака» по голам с пенальти в чемпионатах России

Игрок

Матчи

Голы

Пенальти

Пробил

Забил

Дмитрий Комбаров

226

21

15

13

Андрей Тихонов

192

68

19

13

Дмитрий Парфенов

125

15

12

11

Роман Павлюченко

141

69

13

11

Александр Соболев

57

24

9

9

Квинси Промес

145

68

10

9

Владимир Бесчастных

104

56

8

8

Юрий Никифоров

85

16

9

8

С начала сезона-2019/20 Александр Соболев, который в начале 2020 года сменил «Крылья Советов» на «Спартак», забил в чемпионате 34 гола.Это третий результат в чемпионате России на этом промежутке времени. Результативнее 25-летнего форварда выступили только два нападающих «Зенита». Артем Дзюба отличился 48 раз, Сердар Азмун — 43. Занимающий четвертое место Дмитрий Полоз отстает от Соболев на девять мячей.

Лучшие бомбардиры чемпионата России с начала сезона-2019/20

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Россия

Зенит

80

48

Сердар Азмун

Иран

Зенит

67

43

Александр Соболев

Россия

Крылья Советов, Спартак

75

34

Дмитрий Полоз

Россия

Ростов, Сочи

77

25

Джордже Деспотович

Сербия

Оренбург, Рубин, Арсенал

62

24

Никола Влашич

Хорватия

ЦСКА

61

23

Эрик Бикфалви

Румыния

Урал

73

23

Кристиан Нобоа

Эквадор

Сочи

66

22

Гжегож Крыховяк

Польша

Локомотив, Краснодар

67

22

Джордан Ларссон

Швеция

Спартак

72

22
Александр Соболев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 16:30
Химки – Уфа
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1.05 19:00
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