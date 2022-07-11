Эквадорский защитник «Краснодара» Рамирес рассказал, что без проблем оформил Fan ID

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, как оформил карту болельщика Fan ID.

«Я оформил Fan ID. Никаких проблем не возникло. В клубе мне сказали, что все в порядке», — цитирует Sport24 Рамиреса.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.