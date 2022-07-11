Агент Али Соу сообщил, что игрок приостановил контракт с «Ростовом»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, заявил, что игрок приостановил контракт с клубом.

«Али Соу покидает «Ростов», он приостановил контракт на год, Сейчас обсуждаем детали с «Ростовом». Где Соу продолжит карьеру? В Турции, как раз ведем переговоры», — приводит слова агента «РБ спорт».

Контракт с «Ростовом» действует до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Соу сыграл в 18 матчах в РПЛ, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.