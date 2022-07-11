Агент Али Соу сообщил, что игрок приостановил контракт с «Ростовом»
Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, заявил, что игрок приостановил контракт с клубом.
«Али Соу покидает «Ростов», он приостановил контракт на год, Сейчас обсуждаем детали с «Ростовом». Где Соу продолжит карьеру? В Турции, как раз ведем переговоры», — приводит слова агента «РБ спорт».
Контракт с «Ростовом» действует до 30 июня 2025 года.
В прошедшем сезоне Соу сыграл в 18 матчах в РПЛ, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.
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6
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8
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9
|Ростов
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|0
|0
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|0
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10
|Спартак
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|0
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|0
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11
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12
|Урал
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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