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Сегодня, 15:13

Агент Али Соу сообщил, что игрок приостановил контракт с «Ростовом»

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Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, заявил, что игрок приостановил контракт с клубом.

«Али Соу покидает «Ростов», он приостановил контракт на год, Сейчас обсуждаем детали с «Ростовом». Где Соу продолжит карьеру? В Турции, как раз ведем переговоры», — приводит слова агента «РБ спорт».

Контракт с «Ростовом» действует до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Соу сыграл в 18 матчах в РПЛ, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sou-ali-priostanovil-kontrakt-s-rostovom-i-edet-v-turtsiyu/
ФК Ростов
Али Соу
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