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Сегодня, 15:21

«Рубин» интересуется защитником «Химок» Набиуллиным

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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По информации «СЭ», «Рубин» интересуется защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным — воспитанником академии казанского клуба.

При этом «Рубин» и «Химки» пока не могут достигнуть договоренности о возможном переходе игрока из-за суммы компенсации.

В конце мая после вылета «Рубина» в Первую лигу генеральный директор казанцев Рустем Сайманов в ходе пресс-конференции заявил, что не исключает возвращения Набиуллина в команду, где он играл с 2014 по 2017 год, после чего был продан в «Зенит».

Действующий контракт Набиуллина с «Химками» действует до лета 2023 года.

Эльмир Набиуллин
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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