«Рубин» интересуется защитником «Химок» Набиуллиным
По информации «СЭ», «Рубин» интересуется защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным — воспитанником академии казанского клуба.
При этом «Рубин» и «Химки» пока не могут достигнуть договоренности о возможном переходе игрока из-за суммы компенсации.
В конце мая после вылета «Рубина» в Первую лигу генеральный директор казанцев Рустем Сайманов в ходе пресс-конференции заявил, что не исключает возвращения Набиуллина в команду, где он играл с 2014 по 2017 год, после чего был продан в «Зенит».
Действующий контракт Набиуллина с «Химками» действует до лета 2023 года.
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|0
|0
|0
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|Краснодар
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|0
|0
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5
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|0
|0
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6
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|0
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8
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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