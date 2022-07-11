«Рубин» интересуется защитником «Химок» Набиуллиным

По информации «СЭ», «Рубин» интересуется защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным — воспитанником академии казанского клуба.

При этом «Рубин» и «Химки» пока не могут достигнуть договоренности о возможном переходе игрока из-за суммы компенсации.

В конце мая после вылета «Рубина» в Первую лигу генеральный директор казанцев Рустем Сайманов в ходе пресс-конференции заявил, что не исключает возвращения Набиуллина в команду, где он играл с 2014 по 2017 год, после чего был продан в «Зенит».

Действующий контракт Набиуллина с «Химками» действует до лета 2023 года.