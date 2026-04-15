Кутепов: «Мечтаю состояться как хороший родитель, сейчас это главная цель в жизни»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал о своей мечте.

— О чем сейчас мечтаете?

— Наверное, моя мечта — состояться как хороший родитель. Чтобы дети хотели сами ко мне прийти, позвонить. Создать такую атмосферу, ауру. Это и есть цель жизни. Не буду говорить, что хочу стать каким-то специалистом футбольным. Все это приходящее и уходящее: карьера, работа, деньги... Важно, что будет после нас. То, что мы оставим, какие качества заложим, как нас будут помнить. В этом смысле это моя глобальная и единственная цель.