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15 апреля, 11:15

Кутепов: «Мечтаю состояться как хороший родитель, сейчас это главная цель в жизни»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал о своей мечте.

— О чем сейчас мечтаете?

— Наверное, моя мечта — состояться как хороший родитель. Чтобы дети хотели сами ко мне прийти, позвонить. Создать такую атмосферу, ауру. Это и есть цель жизни. Не буду говорить, что хочу стать каким-то специалистом футбольным. Все это приходящее и уходящее: карьера, работа, деньги... Важно, что будет после нас. То, что мы оставим, какие качества заложим, как нас будут помнить. В этом смысле это моя глобальная и единственная цель.

Илья Кутепов.«Когда мы стали чемпионами, я сидел в тапочках на диване». Кутепов — о «Спартаке», деньгах и новой жизни

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Илья Кутепов
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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