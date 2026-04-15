Кутепов — о следующем чемпионстве «Спартака»: «Больше половины Москвы будет праздновать, гудеть будут не меньше чем в 2017-м»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» высказался о чемпионстве в составе красно-белых.

— Невозможно не вспомнить чемпионский сезон — в следующем году будет уже 10 лет с той победы. Есть ощущение, что все это произошло будто в другой жизни?

— Да, на самом деле. Но и мы другими стали, повзрослели. Те эмоции, которые испытывали тогда, остались, но уже прошли. Случись чемпионство в ближайшие годы, все будет точно так же. Все начнут гудеть, говорить об этом. Эмоции будут не меньше, чем тогда. Это однозначно. Больше половины Москвы будет праздновать. Возможно, Дениса Борисовича [Глушакова] увидим где-нибудь с самогонкой. Осталось всего-то победить, ха-ха!





Кутепов становился чемпионом России в составе «Спартака» в сезоне-2016/17.