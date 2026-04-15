Нападающий Раков досрочно вернулся в «Локомотив» из-за травмы

«Локомотив» объявил о досрочном прекращении аренды нападающего Вадима Ракова в «Крыльях Советов». Это связано с тем, что 21-летний футболист не сыграет в сезоне-2025/26 из-за травмы.

«Учитывая состояние здоровья футболиста и в целях оказания всестороннего лечения, Вадим будет проходить реабилитацию под присмотром медицинского штаба нашего клуба», — говорится в сообщении «Локомотива».

За «Крылья Советов» Раков играл с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 11 матчах он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Контракт Ракова с «Локомотивом» действует до 30 июня 2027 года.

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