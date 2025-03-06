Экс-защитник «Локомотива» Бурлак не считает железнодорожников фаворитом матча с «Ахматом»

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак прокомментировал матч с «Ахматом» в 20-м туре РПЛ.

«Я бы поспорил с тем, что «Ахмат» — не самый сложный соперник. «Ахмат» до перерыва в чемпионате, и «Ахмат» после зимней паузы — абсолютно другая команда. Они прошли подготовку и усилились игроками. Мы прекрасно понимаем, какое у команды положение, и знаем, что Ташуев славится тем, что на коротком отрезке после сборов может выдать. Поэтому я бы здесь вообще не искал фаворита. Нужно посмотреть, как «Ахмат» сейчас стартанет. Не ожидаю, что это будет легкая прогулка для «Локомотива», вполне возможно, что даже какая-то сенсация», — цитирует Бурлака Metaratings.ru.

«Локомотив» примет «Ахмат» 7 марта. Начало матча — в 20.15 мск.