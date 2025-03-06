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6 марта 2025, 16:51

Экс-защитник «Локомотива» Бурлак не считает железнодорожников фаворитом матча с «Ахматом»

Руслан Минаев

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак прокомментировал матч с «Ахматом» в 20-м туре РПЛ.

«Я бы поспорил с тем, что «Ахмат» — не самый сложный соперник. «Ахмат» до перерыва в чемпионате, и «Ахмат» после зимней паузы — абсолютно другая команда. Они прошли подготовку и усилились игроками. Мы прекрасно понимаем, какое у команды положение, и знаем, что Ташуев славится тем, что на коротком отрезке после сборов может выдать. Поэтому я бы здесь вообще не искал фаворита. Нужно посмотреть, как «Ахмат» сейчас стартанет. Не ожидаю, что это будет легкая прогулка для «Локомотива», вполне возможно, что даже какая-то сенсация», — цитирует Бурлака Metaratings.ru.

«Локомотив» примет «Ахмат» 7 марта. Начало матча — в 20.15 мск.

Источник: Metaratings.ru
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Тарас Бурлак
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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