Экс-защитник «Локомотива» Бурлак не считает железнодорожников фаворитом матча с «Ахматом»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак прокомментировал матч с «Ахматом» в 20-м туре РПЛ.
«Я бы поспорил с тем, что «Ахмат» — не самый сложный соперник. «Ахмат» до перерыва в чемпионате, и «Ахмат» после зимней паузы — абсолютно другая команда. Они прошли подготовку и усилились игроками. Мы прекрасно понимаем, какое у команды положение, и знаем, что Ташуев славится тем, что на коротком отрезке после сборов может выдать. Поэтому я бы здесь вообще не искал фаворита. Нужно посмотреть, как «Ахмат» сейчас стартанет. Не ожидаю, что это будет легкая прогулка для «Локомотива», вполне возможно, что даже какая-то сенсация», — цитирует Бурлака Metaratings.ru.
«Локомотив» примет «Ахмат» 7 марта. Начало матча — в 20.15 мск.
Источник: Metaratings.ru
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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