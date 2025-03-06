Малышев рассказал о бонусной системе в контракте Кахигао со «Спартаком»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о системе KPI спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.

— Какой kpi у Кахигао? Чего от него хочет клуб?

— Основной kpi спортивного директора — это, во-первых, спортивный результат основной команды. У него бонусная схема, которая настроена максимально на достижение результата основной команды. А также есть отдельные задачи, связанные с развитием направлений, о которых я уже говорил ранее, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

До назначения в «Спартак» Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили, а также в турецком «Галатасарае».