Отец Тюкавина рассказал о состоянии нападающего «Динамо» после операции

Александр Тюкавин, отец форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что футболист чувствует себя хорошо после перенесенной операции.

«Он сказал, что перезвонит чуть позже, но написал, что проснулся, что все отлично, все хорошо, настроение бодрое, довольное. Меня так отпустило немного, операцию сделали, все успешно», — цитирует Александра Тюкавина ТАСС.

По словам отца футболиста, нападающий «Динамо» должен вернуться в Россию ориентировочно 10-11 марта. После этого Тюкавин еще два-три дня будет находиться под наблюдением врачей.

22-летний Тюкавин получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. У игрока было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. В четверг, 6 марта, пресс-служба бело-голубых сообщила, что футболиста прооперировали в одной из клиник Германии.