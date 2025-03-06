Отец Тюкавина рассказал о состоянии нападающего «Динамо» после операции
Александр Тюкавин, отец форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что футболист чувствует себя хорошо после перенесенной операции.
«Он сказал, что перезвонит чуть позже, но написал, что проснулся, что все отлично, все хорошо, настроение бодрое, довольное. Меня так отпустило немного, операцию сделали, все успешно», — цитирует Александра Тюкавина ТАСС.
По словам отца футболиста, нападающий «Динамо» должен вернуться в Россию ориентировочно 10-11 марта. После этого Тюкавин еще два-три дня будет находиться под наблюдением врачей.
22-летний Тюкавин получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. У игрока было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. В четверг, 6 марта, пресс-служба бело-голубых сообщила, что футболиста прооперировали в одной из клиник Германии.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
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2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
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5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
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9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
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10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
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11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
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12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
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Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1