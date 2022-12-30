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Нигматулин — о переходе Лантратова в «Локомотив»: «У него хороший возраст, чтобы принести пользу»

Нигматуллин отреагировал на переход вратаря «Химок» Лантратова в «Локомотив»
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Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в московский клуб.

«На усиление определенное напрашивается, безусловно. Сейчас в «Локомотиве» было два вратаря. Один, несмотря на то что достаточно способный и талантливый, слишком молод для того, чтобы стабильно провести сезон. Второй подвержен травмам и достаточно возрастной. Определенное усиление требуется, потому что у «Локомотива» сейчас серьезные задачи. Команде кровь из носу нужна стабильная и надежная игра в обороне, так как у «Локомотива» сейчас каждый матч финальный. Квалифицированный голкипер был необходим. Лантратов вратарь достаточно квалифицированный. Единственное, что он никогда не играл в серьезных командах. В основном в клубах, которые борются за выживание. В премьер-лиге — это были только «Химки». Но у него хороший возраст, чтобы принести пользу «Локомотиву», — сказал Нигматулин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее, 30 декабря, «Локомотив» объявил о покупке Лантратова. Футболист подписал контракт с клубом на 3,5 года.

Илья Лантратов
Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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