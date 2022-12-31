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Кавазашвили поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим новым годом

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Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили поздравил болельщиков клуба с Новым годом.

«В новом году я хочу пожелать, чтобы болельщики были в тесном контакте с футбольным клубом. Тем более сейчас новое руководство «Лукойла» готово иметь настоящие добрососедские отношения. Обсуждать с болельщиками все вопросы, которые волнуют. Думаю, что этот теплый контакт между клубом и фанатами будет найден», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

26 сентября обнародовали состав нового совета директоров «Спартака». Его председателем стал Александр Матыцын. Также в него вошли ряд руководителей из «Лукойла» (Евгений Хавкин, Павел Жданов, Иван Масляев), генеральный директор клуба Евгений Мележиков, президент академии красно-белых Сергей Родионов и пара независимых участников: сын Вагита Алекперова Юсуф и Олег Малышев (партнер консалтинговой компании «Технологии доверия»).

Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

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Факел

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