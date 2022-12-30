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Гранат: «Барриос и Клаудиньо — лучшие футболисты РПЛ 2022 года»

Мария Гусева
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Экс-футболист сборной России Владимир Гранат рассказал, кого считает лучшим игроком в РПЛ в 2022 году.

«Барриос и Клаудиньо — лучшие футболисты 2022 года. Они лидеры «Зенита» и по праву стали чемпионами с командой в прошлом сезоне. Думаю, и в следующем году петербуржцы снова станут чемпионами. Да, у них ближайший конкурент «Спартак», но «Зенит» сможет удержать первое место», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

Вильмар Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 25-летний колумбиец провел за сине-бело-голубых 17 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал две голевые передачи.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в 2021 году. В нынешнем сезоне 25-летний бразилец провел за питерский клуб 14 матчей в РПЛ, отметился 3 голами и 6 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Вильмар Барриос
Владимир Гранат
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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