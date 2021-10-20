Экс-тренер «Зенита» Адвокат высказался о лимите на легионеров в РПЛ
Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат на встрече с тренерами академии сине-бело-голубых поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.
«Такие клубы, как «Зенит», хотят получить лучших игроков, но не могут этого делать — лимит их ограничивает. Но я понимаю и маленькие команды, и людей, которые принимают решение о введении лимита, ведь они хотят, чтобы молодежи оказывали больше внимания. Никто не знает, как поступить лучше», — сказал Адвокат.
Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.
Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.
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