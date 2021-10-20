Луначарский: «Памятник в Лужниках установили на деньги болельщиков. «Спартак» не дал ни копейки»

39 лет назад, 20 октября 1982 года, в «Лужниках» после матча «Спартак» — «Харлем» в результате давки погибли 66 человек. В 1992-м на стадионе в память о жертвах трагедии воздвигли мемориал.

Один из его создателей — архитектор Георгий Луначарский рассказал в интервью «СЭ», кто помог установить памятник.

— Во сколько он обошелся?

— Точных цифр не помню. Это же 1992 год — реформы, инфляция, в стране творилось черт-те что... Если отталкиваться от сегодняшних расценок, понадобилось примерно 2 миллиона рублей. Самое удивительное — «Спартак» не дал ни копейки!

— Почему?

— Не знаю. Скидывались исключительно болельщики. Один из них — директор «Мосхлебпродукта» внес процентов 60 от общей суммы. Остальное добавили другие организации и частные лица.

Полностью интервью с Георгием Луначарским читайте здесь.