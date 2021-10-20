Дик Адвокат: «Широков часто считал, что знает все лучше тренера»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат на встрече с тренерами академии сине-бело-голубых вспомнил об экс-хавбеке клуба Романе Широкове.

— Каково вам было работать с Романом Широковым?

— С Широковым непростая история была. Я сразу хочу сказать, что он замечательный футболист, но, конечно, со своим мнением. И часто он считал, что знает все лучше тренера. Это совсем не так, но он так думал, и его было сложно переубедить в чем-то. Хотя я помню, как мы с Константином Сарсанией купили его у «Химок», он очень помог нам. Но, конечно, с точки зрения личных отношений с ним было сложно.

Широков играл за «Зенит» с 2008 по 2014 год. Российский футболист выиграл вместе с сине-бело-голубыми Кубок УЕФА-2007/08, Суперкубок УЕФА-2008, два чемпионата России, а также Кубок и Суперкубок страны.