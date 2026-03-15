Губерниев: «Нашему футболу нужен Талалаев, но спокойный и рассудительный!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался по поводу инцидента в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

14 марта калининградцы дома обыграли ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ. В концовке матча Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру.

После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

«Для начала хочется поздравить с заслуженной победой «Балтику»! Да, у ЦСКА класс футболистов выше, они сильнее индивидуально, но калининградцы сильнее как команда. У них такое видение футбола — именно командное. Ситуация в концовке? Контент хороший, будем обсуждать всю неделю. Считаю, что моему другу Андрею Викторовичу надо быть поспокойнее! Желаю ему хладнокровия и рассудительности. Нашему футболу нужен Талалаев, но именно спокойный и рассудительный!» — сказал Губерниев «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 39 очками занимает четвертую позицию в РПЛ. ЦСКА с 36 очками идет пятым в турнирной таблице. Максим Ваншейд