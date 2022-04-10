«Спартак» и «Арсенал» играют нулевую ничью после первого тайма матча РПЛ

Читать «СЭ» в

«Спартак» встречается с «Арсеналом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

После первого тайма счет в игре не открыт — 0:0.