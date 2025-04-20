Семин: «Игроки «Химок» были в высшей степени профессиональны в отличие от своих руководителей»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Химками» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.
«Мне было интересно посмотреть, как игроки, которые не тренировались и долгое время были в определенной неизвестности, могут собраться и сыграть. Оказывается, игроки «Химок» были в высшей степени профессиональны в отличие от руководителей, которые создали такую ситуацию в клубе. Победа «Зенита» закономерна, но она была непростая, потому что эти ребята (футболисты «Химок», — Прим. «СЭ») очень профессионально подошли к матчу. А если говорить глубже, то такие ситуации лига в дальнейшем должна предусматривать и контролировать жестче. У РПЛ должны быть полномочия по таким ситуациям», — сказал Семин «СЭ».
«Зенит» набрал 53 очка и приблизился к лидеру чемпионата «Краснодару» (55). Сине-бело-голубые обошли «Спартак», который с 50 очками идет третьим.
«Химки» потерпели третье поражение подряд. Подмосковный клуб с 23 очками занимает 13-е место в таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6