Кокарев — о матче с «Зенитом»: «Мы играли так, как мы могли играть»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев прокомментировал игру команды в матче 25-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

— Были ли шансы спасти в эпизоде с голом «Зенита»?

— Нет, слишком хороший удар был. Пробил под штангу, очень тяжело было.

— Как оценишь игру команды? Показалось, что «Химки» слишком сильно садились в оборону.

— Мы играли так, как мы могли играть.

«Химки» потерпели третье поражение подряд. Подмосковный клуб с 23 очками занимает 13-е место в таблице РПЛ.