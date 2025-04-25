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Сегодня, 19:15

Луcиано идет на рекорд Тихонова и Вагнера Лав

Кирилл Бурдаков
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду.
Фото Александр Федоров
Новичок «Зенита» имеет хорошие шансы превзойти достижение звезд прошлого по числу победных голов, забитых в одном чемпионате России.

Лусиано Гонду, переехавший в Санкт-Петербург из Аргентины в конце августа прошлого года, провел за «Зенит» 24 матча во всех турнирах и забил в них 11 голов.

При этом восемь точных ударов нападающего решили судьбу матча. По три очка сине-бело-голубым не принесли только мячи в ворота «Пари НН» (второй, первый стал победным), «Акрона» и «Ахмата» в Кубке.

22-летний форвард оторвался от преследователей в гонке за звание главного победоносца премьер-лиги. Он принес «Зениту» уже 24 очка (больше, чем у пяти команд РПЛ).

На счету армейца Тамерлана Мусаева и спартаковца Манфреда Угальде по шесть решающих голов, у динамовца Муми Нгамале, казанца Мирлинда Даку и еще одного игрока «Спартака» Тео Бонгонды — по четыре.

За всю постсоветскую историю больше восьми победных голов в высшем дивизионе за один сезон забивали всего три футболиста.

Рекорд (по 10 победных) делят спартаковец Андрей Тихонов (сезон-1999) и армеец Вагнер Лав (сезон-2008), девять решающих мячей (непобитый рекорд «Зенита») в активе Александра Кержакова (2004). Главный бомбардир в истории питерского клуба подбирался к своему результату вплотную (как и Сердар Азмун), но повторить его не смог. У Лусиано на переписывание истории есть еще пять туров.

Кстати, Гонду обогнал Максима Глушенкова и стал третьим новичком «Зенита», которому удалось в первом же чемпионате забить 10 голов.

Ранее юбилейную отметку преодолевали форварды сборной России Павел Погребняк (2007) и Артем Дзюба (2015/16). С 12 мячей начал Владимир Кулик, имевший опыт выступления за сине-бело-голубых в советской первой лиге.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Акрон
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