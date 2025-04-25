Луcиано идет на рекорд Тихонова и Вагнера Лав

Новичок «Зенита» имеет хорошие шансы превзойти достижение звезд прошлого по числу победных голов, забитых в одном чемпионате России.

Лусиано Гонду, переехавший в Санкт-Петербург из Аргентины в конце августа прошлого года, провел за «Зенит» 24 матча во всех турнирах и забил в них 11 голов.

При этом восемь точных ударов нападающего решили судьбу матча. По три очка сине-бело-голубым не принесли только мячи в ворота «Пари НН» (второй, первый стал победным), «Акрона» и «Ахмата» в Кубке.

22-летний форвард оторвался от преследователей в гонке за звание главного победоносца премьер-лиги. Он принес «Зениту» уже 24 очка (больше, чем у пяти команд РПЛ).

На счету армейца Тамерлана Мусаева и спартаковца Манфреда Угальде по шесть решающих голов, у динамовца Муми Нгамале, казанца Мирлинда Даку и еще одного игрока «Спартака» Тео Бонгонды — по четыре.

За всю постсоветскую историю больше восьми победных голов в высшем дивизионе за один сезон забивали всего три футболиста.

Рекорд (по 10 победных) делят спартаковец Андрей Тихонов (сезон-1999) и армеец Вагнер Лав (сезон-2008), девять решающих мячей (непобитый рекорд «Зенита») в активе Александра Кержакова (2004). Главный бомбардир в истории питерского клуба подбирался к своему результату вплотную (как и Сердар Азмун), но повторить его не смог. У Лусиано на переписывание истории есть еще пять туров.

Кстати, Гонду обогнал Максима Глушенкова и стал третьим новичком «Зенита», которому удалось в первом же чемпионате забить 10 голов.

Ранее юбилейную отметку преодолевали форварды сборной России Павел Погребняк (2007) и Артем Дзюба (2015/16). С 12 мячей начал Владимир Кулик, имевший опыт выступления за сине-бело-голубых в советской первой лиге.