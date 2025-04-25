Тренер «Спартака» Сакич дисквалифицирован на один матч условно

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал тренера «Спартака» Ненада Сакича на один матч условно после игры с «Акроном» (3:2) в 25-м туре РПЛ.

«Тренер «Спартака» попал на 90+ минуте матча в трансляцию с рацией около лица. В заседании принимал участие лично Сакич. По его словам, он по рации общался с видеоаналитиком. Видеоаналитик тоже принимал участие в заседании. Мы стали выяснять, о чем Сакич говорил с видеоаналитиком. Причина общения, со слов Сакича и видеоаналитика: возможный офсайд Угальде перед вторым пенальти.

Мы проанализировали все высказывания Сакича и видеоаналитика. КДК РФС принял такое решение: Сакич по средствам радио дважды говорил фамилию Угальде, а слово офсайд не звучало. Мы посчитали, что он использовал радиосвязь для общения с лицами, которые участвовали в игре. Это запрещено дисциплинарным регламентом.

КДК РФС пришел к выводу, что Сакич нарушил дисциплинарный регламент. КДК РФС принял решение увеличить дисквалификацию Сакича на один условный матч, «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей. Испытательный срок для тренера до конца сезона», — сказал Григорьянц.