Педро: «Ощущения от игры защитником? Это опыт. Главное — играть за команду»

Нападающий «Зенита» Педро прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Какие у меня ощущения от игры на позиции правого защитника? Для меня это просто опыт. Самое главное — играть за команду. Мы провели отличный матч. Слава богу, нам удалось добиться результата. Я должен использовать эту возможность по максимуму. Мне удалось сыграть надежно, и мы взяли три очка — это самое главное», — сказал бразилец.