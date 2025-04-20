Артига заявил о желании остаться в РПЛ

Бывший тренер «Химок» Франк Артига рассказал «СЭ» о своем будущем.

«Хочу остаться в России. Клуб РПЛ? Если это получится, то я готов», — сказал Артига «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен, об этом сообщила пресс-служба подмосковной команды.