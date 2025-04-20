«Динамо» — «Рубин»: Чебан правильно удалил Даку. Но так наши судьи поступают очень редко
На 90-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Динамо» — «Рубин» Сергей Чебан правильно вынес предупреждение Мирлинду Даку за демонстративное несогласие с решением судьи, который зафиксировал фол нападающего казанцев. Для форварда желтая карточка стала второй в этой игре — за ней последовала красная и удаление с поля.
Наказание верное, но может показаться необычным и даже чрезмерным, потому что не все наши судьи и не всегда карают такое поведение футболистов и тренеров предупреждениями.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
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|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6
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