Личка об отсутствии Карраскаля против «Рубина»: «У него три желтые перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил отсутствие хавбека Хорхе Карраскаля в матче с «Рубином» (3:1) в 25-м туре РПЛ.

«Это мое решение. Он утром тренировался индивидуально и готовится к матчу с «Зенитом». Дал отдохнуть? Нет. У него три желтые карточки перед матчем с «Зенитом». Расставил приоритеты? Да», — сказал Личка.

Матч «Динамо» — «Зенит» в 26-м туре РПЛ состоится 26 апреля. Начало — в 14.00 мск.