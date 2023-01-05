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Точилин может войти в тренерский штаб Горлова в «Нижнем Новгороде»

Руслан Минаев
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Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин может войти в тренерский штаб Артема Горлова в «Нижнем Новгороде», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, еще одним помощником главного тренера «НН» может стать Тимур Шипшев, который на данным момент является ассистентом в женском ЦСКА.

Зимой Точилин ушел из «Сочи», где работал под руководством Вадима Гаранина.

В этом сезоне «Нижний Новгород» с 19 очками идет на 12-м месте в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandru-tochilinu-predlozheno-vojti-v-trenerskij-shtab-pari-nn/
Александр Точилин
ФК Нижний Новгород
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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16
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