Точилин может войти в тренерский штаб Горлова в «Нижнем Новгороде»

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин может войти в тренерский штаб Артема Горлова в «Нижнем Новгороде», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, еще одним помощником главного тренера «НН» может стать Тимур Шипшев, который на данным момент является ассистентом в женском ЦСКА.

Зимой Точилин ушел из «Сочи», где работал под руководством Вадима Гаранина.

В этом сезоне «Нижний Новгород» с 19 очками идет на 12-м месте в РПЛ.