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Сегодня, 16:04

Пауло Барбоза о Тавареше в «Спартаке»: «Не представляю, что он сразу станет одним из лучших защитников РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак» этой зимой.

«Тавареш — это приобретение на будущее. Видел его в «Бенфике», интересный игрок, но после травмы крестообразных связок ему нужно восстанавливаться, набираться сил. Для «Спаратка» это будут вложение в будущее. Не представляю, чтобы Тавареш сразу же станет одним из лучших защитников в РПЛ», — сказал Барбоза «СЭ».

В четверг, 5 января, появилась информация о том, что «Спартак» является главным претендентом на Тавареша. В сезоне-2022/23 21-летний португалец не провел ни одного матча за «Бенфику», он восстанавливался от разрыва крестообразных связок колена.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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