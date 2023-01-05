Смородская рассказала, каких футболистов нужно убрать из состава «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о том, кого из футболистов московского клуба нужно убрать из состава.
«Нужно ли «Локомотиву» расчищать состав? Я не проводила исследование, поэтому не хочу быть голословной. Не уверена, что надо действовать ровно таким способ. Все ли футболисты соответствуют уровню команды? Да их только накупили! Их только предыдущая немецкая команда накупила. Надо еще посмотреть, что с этим можно сделать и придумать.
Тикнизяна точно можно убирать. Мампасси? Да, согласна. Но это отдельная работа, отдельное исследование. Это не вопрос одной минуты", — цитирует Смородскую Legalbet.
23-летний Тикнизян стал игроком московского клуба летом 2021 года. В текущем сезоне чемпионата России он принимал участие в 17-ти матчах и отметился одной голевой передачей.
Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» в январе прошлого года. В этом сезоне РПЛ 19-летний защитник провел семь игр, четыре из которых начинал в основе.
По итогам 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2