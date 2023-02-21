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Сегодня, 09:11

Экс-игрок «Торпедо» Рейхмен: «Даже без Дзюбы вторая часть сезона будет очень хорошей»

Экс-игрок «Торпедо» Рейхмен считает, что клуб сохранит прописку в РПЛ
Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Торпедо» Богдан Рейхмен поделился мнением о шансах московского клуба на сохранение прописки в РПЛ.

«Останется ли «Торпедо» в РПЛ? Я на связи с ребятами, они рассказывают, как много сейчас работают, чтобы весной подняться. Думаю, вторая часть сезона у них будет очень хорошей. Даже без Дзюбы: там и так приобрели хороших игроков», — цитирует игрока Sport24.

«Торпедо» с 6 очками после 17 матчей занимает последнее место в РПЛ.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

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Факел

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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