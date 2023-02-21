Экс-игрок «Торпедо» Рейхмен: «Даже без Дзюбы вторая часть сезона будет очень хорошей»

Бывший полузащитник «Торпедо» Богдан Рейхмен поделился мнением о шансах московского клуба на сохранение прописки в РПЛ.

«Останется ли «Торпедо» в РПЛ? Я на связи с ребятами, они рассказывают, как много сейчас работают, чтобы весной подняться. Думаю, вторая часть сезона у них будет очень хорошей. Даже без Дзюбы: там и так приобрели хороших игроков», — цитирует игрока Sport24.

«Торпедо» с 6 очками после 17 матчей занимает последнее место в РПЛ.