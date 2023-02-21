Бикфалви — о срыве трансфера в Европу: «Агенты меня просто обманули»
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, почему в 2015 году он оказался в китайском «Ляонине» вместо того, чтобы продолжить карьеру в Европе.
— Переезд в Китай — главная ошибка в карьере?
— Не то чтобы ошибка... Сейчас объясню, в какой ситуации оказался. Смотри, в том сезоне я стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины (с 17 голами Бикфалви поделил первое место с Алексом Тейшейрой из «Шахтера». — Прим. «СЭ»). Мой контракт закончился, я улетел в отпуск и ждал предложений.
Определенные люди наобещали мне много всего, но просили немного подождать. Прошла неделя, вторая, третья... Я потерял кучу времени! В итоге дедлайны по переходу в хорошие команды истекли — переговоры не возобновлялись. А остальные клубы к тому моменту либо передумали, либо поменяли планы.
Меня просто обманули! Поэтому я согласился на переезд в Китай, где мне предложили хорошие деньги. Но опять же — я не поехал за ними вместо того, чтобы играть в Италии или Германии на менее выгодных условиях. Согласился, потому что на тот момент выбора особо и не было.
— Во сколько раз зарплата в Китае увеличилась по сравнению с тем, что было в «Волыни»?
— Прости, не могу назвать цифры. Это конфиденциальная информация. Но скажу так: в Китае я получал самые большие деньги в карьере.
— Ты говорил, что агенты обещали трансфер в Европу. О каких клубах шла речь?
— ПАОК, «Нант», «Вердер», «Динамо» Загреб. Но ни один из них не был стопроцентным вариантом — я слышал о них только со слов агентов.
Бикфалви выступал за «Ляонинь» с июля 2015 года по февраль 2016 года, после чего перешел в бухарестское «Динамо». В июле 2016 года румын стал футболистом «Томи», а в январе 2017 года его подписал «Урал».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2