Ари: «Обращаюсь к ФИФА и УЕФА — верните Россию сегодня же»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Ари обратился к ФИФА с требованием допустить российские клубы и сборные к участию в международных турнирах.

Бразилец считает, что в Европе ждут возвращения России на международную арену.

«Я бы на месте Джанни Инфантино сегодня же вернул Россию обратно. Поэтому обращаюсь к президентам ФИФА и УЕФА — верните Россию сегодня же! Россия не виновата во всем, что сейчас происходит, потому что виноваты другие определенные люди! Сегодня политика замешана во всем, чего не должно быть», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В июле 2024 года генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявлял «СЭ», что РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге.