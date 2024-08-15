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Камоцци: «Ситуация Соболева — грустная, но клуб тоже ответственен за это»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Александром Соболевым. Игрок отстранен от первой команды.

«Ситуация с Соболевым — грустная история. Но не один Соболев виноват тут. Клуб тоже несет ответственность за это», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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