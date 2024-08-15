Камоцци: «Ситуация Соболева — грустная, но клуб тоже ответственен за это»

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Александром Соболевым. Игрок отстранен от первой команды.

«Ситуация с Соболевым — грустная история. Но не один Соболев виноват тут. Клуб тоже несет ответственность за это», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).