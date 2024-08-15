Камоцци: «Ситуация Соболева — грустная, но клуб тоже ответственен за это»
Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Александром Соболевым. Игрок отстранен от первой команды.
«Ситуация с Соболевым — грустная история. Но не один Соболев виноват тут. Клуб тоже несет ответственность за это», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
Источник: РБ Спорт
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|
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|0
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|
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|
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|
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|
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|0
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|3
|
15
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|2
|
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
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|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
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Зенит
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Игорь Дивеев
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Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
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|
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Даниил Фомин
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|0
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