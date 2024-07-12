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Сегодня, 09:15

РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Дом футбола РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о клубном рейтинге УЕФА.

«Этот вопрос надо рассматривать, когда будет непосредственно обсуждаться детальное возвращение. Дальше наша позиция будет заключаться в том, чтобы нас восстановили в рейтинге. Мы не по своей воле не участвуем [в международных турнирах]. Когда это решение принимали, нашу позицию не спрашивали. Поэтому это несправедливо по отношению к клубам и игрокам, которые продолжают работать, играть, готовы участвовать в соревнованиях. Мы не пойдем в конкретику, пока нет решения по дате или условиям гипотетического возвращения», — сказал Митрофанов «СЭ».

На данный момент Россия занимает 22-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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