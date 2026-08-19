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Российским участникам юниорского ЧМ по трековым велогонкам не присвоили название команды

Павел Лопатко

В преддверии юниорского чемпионата мира по трековым велогонкам в Бельгии россиянам не присвоили название команды, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Международного союза велосипедистов.

В протоколе состязаний по командному спринту в графе вместо названия команды стоят три прочерка. При этом ранее стало известно, что все 16 российских участников смогли получить визы для поездки на турнир.

Соревнования в Хесден-Золдере продлятся до 23 августа.

Источник: ТАСС
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