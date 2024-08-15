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Боселли: «Не слышал, что Илич может уйти из «Пари НН», ситуация улучшилась»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли высказался о задачах команды на нынешней сезон.

«Цель у «Пари НН» привычная — набирать максимальное количество баллов, продолжать работать и прогрессировать как команда. Ничего не слышал о том, что Илич может покинуть клуб. Мы выиграли в последних матчах чемпионата и добились нужного для нас результата. Сейчас ситуация улучшилась», — приводит слова Боселли Metaratings.ru.

«Пари НН» в четырех турах РПЛ набрал 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Илича на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 18 августа.

Источник: Metaratings.ru
Саша Илич
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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