Баженов — о травме полузащитника «Спартака» Умярова: «Это не ключевая потеря»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на информацию о том, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров может пропустить матч 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Любая потеря — потеря. Но, если сравнивать с Мозесом, это не ключевая потеря, но в первую очередь надо пожелать здоровья Наилю. Всегда, когда у тебя в обойме есть люди, которые могут повысить внутреннюю конкуренцию в команде, травма таких игроков выбивает из привычного игрового и тренировочного процесса», — цитирует Vprognoze.ru Баженова.

22-летний игрок может пропустить матч с ЦСКА из-за повреждения плюсневой кости, полученного в предыдущей игре против «Крыльев Советов». В этом сезоне Умяров провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени.