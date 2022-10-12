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12 октября, 19:20

Баженов — о травме полузащитника «Спартака» Умярова: «Это не ключевая потеря»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на информацию о том, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров может пропустить матч 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Любая потеря — потеря. Но, если сравнивать с Мозесом, это не ключевая потеря, но в первую очередь надо пожелать здоровья Наилю. Всегда, когда у тебя в обойме есть люди, которые могут повысить внутреннюю конкуренцию в команде, травма таких игроков выбивает из привычного игрового и тренировочного процесса», — цитирует Vprognoze.ru Баженова.

22-летний игрок может пропустить матч с ЦСКА из-за повреждения плюсневой кости, полученного в предыдущей игре против «Крыльев Советов». В этом сезоне Умяров провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10347491-bazhenov-o-travme-umyarova-esli-sravnivat-s-mozesom-eto-ne-klyuchevaya-poterya.html
Никита Баженов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
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 11 1 3
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