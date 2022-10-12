Генич не верит, что «Локомотив» вылетит в первую лигу

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» оценил шансы «Локомотива» вылететь в первую лигу.

— «Локомотив» может оказаться в первой лиге?

— Нет. Есть команды намного слабее. Сейчас железнодорожники разбалансированны. Должен прийти тренер, который быстро соберет команду. Семин в «Ростове» этого не сделал. В него должны были поверить игроки, но не срослось ни по тренировочному процессу, ни по игре и результату.

— Но зимой РЖД может начать продажу всех игроков из-за плохого результата и гигантского дефицита бюджета?

— Этого не будет. Новый тренер даст новую энергию команде. В «Локомотиве» собралась классная банда. Они не вылетят. Есть «Торпедо», «Химки», «Факел». Есть команды, которые слабее «Локомотива».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 9 очками в 12 матчах.