Экс-игрок «Краснодара» Деменко рассказал, какие позиции нужно усилить клубу

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко считает, что «быкам» нужно усилить линию атаки.

«Точно нападающий, потому что неизвестно, что будет с Кордобой и крайний полузащитник. «Краснодару» необходимы новые футболисты в каждую линию», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

«Краснодар» после 18 туров лидирует в РПЛ (38 очков). Команда Ивича опережает «Зенит» на два очка.