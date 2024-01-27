Федор Чалов женился в Дубае

Нападающий ЦСКА Федор Чалов женился на своей избраннице Валерии Федотовой, сообщает пресс-служба армейцев.

Свадебная церемония состоялась в Дубае, где ЦСКА проводит первый тренировочный сбор. Ранее пара состояла в отношениях около 8 лет.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 26 матчей за ЦСКА, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.