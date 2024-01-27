Камоцци: «Сперцяну» нужно сфокусировать на выступлениях за «Краснодар»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Сперцян — отличный футболист, это лидер нынешнего «Краснодара. У него есть все качества, чтобы преуспеть в европейском футболе. Но сейчас ему лучше сфокусироваться на выступлениях за «Краснодар», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне он провел 21 матч за «Краснодар», забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.