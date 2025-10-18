Силкин: «Карпин повлиял на уход Черчесова из «Спартака», так что игра «Динамо» — «Ахмат» будет принципиальной»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых в 12-м туре РПЛ против «Ахмата».

«Ахмат» всегда был, есть и будет домашней командой, но здесь на первый план выходит тренерское противостояние. Насколько я знаю, в свое время Карпин повлиял на уход Черчесова из «Спартака», что добавляет матчу принципиальности. С другой стороны, если дома не брать очки, то на что вообще рассчитывать? Брать очки надо сейчас, «Динамо» и так потеряло много очков. Если команда на что-то претендует, то таких соперников надо проходить без осечек. Если раньше «Динамо» могло уступить слабым, но при это обыгрывало сильных, то сейчас все наоборот: все принципиальные матчи за шесть очков динамовцы проиграли.

Думаю, задача «Динамо» — взять инициативу с первых минут, тем более они играют дома. Они должны больше атаковать и получить больше предпосылок для победы. С другой стороны, у Черчесова очень сильный штаб. Это люди, с которыми он работал и в Венгрии, и в сборной. Считаю, что в успехах предыдущих команд Черчесова большая заслуга и Ромащенко, и других помощников. Для каждого тренера, как и для каждого игрока есть своя команда. У кого-то что-то ладится, у кого-то нет, но в целом Черчесов подобрал толковый костяк.

Надеюсь, болельщики придут на стадион поддержать команду, потому что на стадионе игра смотрится совсем по-другому, чем по телевизору. В любом случае, я желаю «Динамо» победы. Хочется, чтобы болельщики ходили на игры с удовольствием, как и раньше, — сказал Силкин «СЭ».

Московское «Динамо» примет «Ахмат» в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Обе команды набрали по 15 очков в 11 турах чемпионата России: москвичи располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, грозненцы — на девятой.