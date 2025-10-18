Силкин: «Карпин повлиял на уход Черчесова из «Спартака», так что игра «Динамо» — «Ахмат» будет принципиальной»
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых в 12-м туре РПЛ против «Ахмата».
«Ахмат» всегда был, есть и будет домашней командой, но здесь на первый план выходит тренерское противостояние. Насколько я знаю, в свое время Карпин повлиял на уход Черчесова из «Спартака», что добавляет матчу принципиальности. С другой стороны, если дома не брать очки, то на что вообще рассчитывать? Брать очки надо сейчас, «Динамо» и так потеряло много очков. Если команда на что-то претендует, то таких соперников надо проходить без осечек. Если раньше «Динамо» могло уступить слабым, но при это обыгрывало сильных, то сейчас все наоборот: все принципиальные матчи за шесть очков динамовцы проиграли.
Думаю, задача «Динамо» — взять инициативу с первых минут, тем более они играют дома. Они должны больше атаковать и получить больше предпосылок для победы. С другой стороны, у Черчесова очень сильный штаб. Это люди, с которыми он работал и в Венгрии, и в сборной. Считаю, что в успехах предыдущих команд Черчесова большая заслуга и Ромащенко, и других помощников. Для каждого тренера, как и для каждого игрока есть своя команда. У кого-то что-то ладится, у кого-то нет, но в целом Черчесов подобрал толковый костяк.
Надеюсь, болельщики придут на стадион поддержать команду, потому что на стадионе игра смотрится совсем по-другому, чем по телевизору. В любом случае, я желаю «Динамо» победы. Хочется, чтобы болельщики ходили на игры с удовольствием, как и раньше, — сказал Силкин «СЭ».
Московское «Динамо» примет «Ахмат» в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.
Обе команды набрали по 15 очков в 11 турах чемпионата России: москвичи располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, грозненцы — на девятой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0