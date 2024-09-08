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Экс-хавбек «Зенита» Горшков считает, что Соболев забьет в этом сезоне 10 голов

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением об игре Александра Соболева за клуб из Санкт-Петербурга в этом сезоне РПЛ.

«Зенит» — команда с хорошими игроками, которые могут создавать много моментов. Как раз нужны люди, которые будут ставить точку в штрафной площади. Поэтому, наверное, Соболев забьет около десяти голов. Он должен это сделать, а как сложится — увидим», — цитирует Горшкова Legalbet.

30 августа «Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака».

После семи туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. На втором месте расположился «Краснодар» (15 баллов), на третьем — «Локомотив» (15 очков).

Источник: legalbet.ru
Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
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 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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 - : -
14.09 19:00
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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

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Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Бутта Магомедов

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