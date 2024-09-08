Представитель Дзюбы: «Надеюсь, увидим Артема в футболке одной из команд РПЛ»

Леонид Гольдман, представитель бывшего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы прокомментировал поиск нового клуба для игрока.

«До конца трансферного окна еще несколько дней, мы ведем переговоры с несколькими клубами. Артем очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть», — цитирует Гольдмана Sport24.

36-летний нападающий находится без клуба с лета этого года, когда завершился его контракт с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 Дзюба провел за железнодорожников 26 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

До этого Дзюба играл за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».