Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве.

— У Бакаева в июне заканчивается контракт со «Спартаком», новый до сих пор не подписан. Удивительно?

— Руководителям клуба виднее. Раз не спешат продлевать соглашение, значит, что-то смущает. Либо по деньгам не могут договориться. Либо планируют приобрести вместо Бакаева более сильного игрока. Правда, в современных реалиях это очень сложно. Если легионеров из Африки и Южной Америки мы по-прежнему сможем приглашать, то из Европы к нам уже вряд ли поедут.

— «Спартаку» нужно сохранить Зелимхана?

— Учитывая предстоящий отток легионеров, безусловно! Хотя тут слишком много нюансов. Мы же не знаем, какую зарплату просит футболист, как он тренируется, какие у него цели... Да, с «Динамо» Бакаев сыграл здорово, но надо понимать, что соперник многое позволял «Спартаку». В следующих турах такой вольности может уже и не быть.

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