Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака».

— У «Динамо» хоть кого-то можно выделить?

— Нет. Старались все, но из лидеров никто не блеснул. Ни Шиманьски, ни Фомин, ни Захарян. Об Арсене отдельный разговор. Резануло, как повел себя во втором тайме...

— Вы о чем?

— В одном эпизоде начал вдруг руками махать, остановился, просто выключился из игры. Так нельзя! Команда в меньшинстве, а тут еще ты на бровке застрял, не помогаешь обороне. Этот момент окончательно убедил в том, что Захарян сейчас не в лучшей форме. То ли в «физике» дело, то ли в психологии.

— Психология-то при чем?

— На состояние парня могло повлиять что угодно. Например, отстранение России от турниров ФИФА и УЕФА — все-таки Захарян игрок сборной, а «Динамо» в кои веки претендует на попадание в Лигу чемпионов. Мы такой народ, что остро реагируем на несправедливость...

— Какой бы совет вы дали сейчас Захаряну?

— Во-первых, любой эпизод нужно доигрывать до конца. Во-вторых, что бы ни случилось, все проблемы надо оставлять за пределами поля. Этому Арсену еще предстоит научиться. Пока у него нет подушки безопасности под названием опыт.

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