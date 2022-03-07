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Ринат Билялетдинов — об игре Захаряна: «Резануло, как повел себя во втором тайме...»

Билялетдинов прокомментировал игру Захаряна в матче против «Спартака»
Александр Кружков
Обозреватель
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака».

— У «Динамо» хоть кого-то можно выделить?

— Нет. Старались все, но из лидеров никто не блеснул. Ни Шиманьски, ни Фомин, ни Захарян. Об Арсене отдельный разговор. Резануло, как повел себя во втором тайме...

— Вы о чем?

— В одном эпизоде начал вдруг руками махать, остановился, просто выключился из игры. Так нельзя! Команда в меньшинстве, а тут еще ты на бровке застрял, не помогаешь обороне. Этот момент окончательно убедил в том, что Захарян сейчас не в лучшей форме. То ли в «физике» дело, то ли в психологии.

— Психология-то при чем?

— На состояние парня могло повлиять что угодно. Например, отстранение России от турниров ФИФА и УЕФА — все-таки Захарян игрок сборной, а «Динамо» в кои веки претендует на попадание в Лигу чемпионов. Мы такой народ, что остро реагируем на несправедливость...

— Какой бы совет вы дали сейчас Захаряну?

— Во-первых, любой эпизод нужно доигрывать до конца. Во-вторых, что бы ни случилось, все проблемы надо оставлять за пределами поля. Этому Арсену еще предстоит научиться. Пока у него нет подушки безопасности под названием опыт.

Полностью интервью Рината Билялетдинова читайте на сайте «СЭ»

Арсен Захарян
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
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Локомотив – Химки
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Динамо – Спартак
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Краснодар – Урал
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