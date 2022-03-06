Ваноли: «Команда, которая претендует на высокие места, должна иметь психологию победителя»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оценил игру команды в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:0).

— Мы провели игру хорошо. Показали хороший футбол, особенно в первом тайме. Нам надо добавлять в стабильности. Есть куда рости, есть куда прибавлять.

— Почему команда так слабо провела второй тайм, если играли в большинстве?

— Это все вопрос психологии. Команда, которая претендует на высокие места, должна иметь психологию победителя.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Динамо» (39) располагается на второй строчке и отстает на два балла от лидирующего петербургского «Зенита», который сыграл на один матч меньше.