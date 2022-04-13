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Экс-игрок «Спартака» о Карпине: «Георгич все выдержит!»

Бывший футболист «Спартака» Сабитов оценил работу Карпина в сборной России
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Ренат Сабитов в интервью «СЭ» оценил работу Валерия Карпина в сборной России.

— А вы давно общались с Карпиным?

— Да. После «Спартака» мы пересекались. Когда я в «Соколе» играл, он приезжал к нам с Армавиром, потом еще где-то разочек. Мы с Георгичем если видимся, тоже поздороваемся, пошутим, пообщаемся. Нормальное человеческое общение.

— Как вам сборная под его руководством?

— Интересная. Вообще за карьерный рост Георгича можно порадоваться. Что-то проанализировать возможно будет только потом, а сейчас только желаю удачи и всей сборной, и лично Георгичу.

— Он все свои усилия и мысли направлял на отбор на ЧМ, а нашу сборную так некрасиво исключили. Как вы думаете, он выдержит такой удар?

— Георгич все выдержит! Главное, чтобы мы все вместе удар держали, а он точно справится, он сильный.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством национальная команда заняла второе место в группе H отборочного этапа ЧМ-2022.

Валерий Карпин и&nbsp;Леонид Федун. «Все эти годы на Федуна идут нападки, а он продолжает усердно работать для «Спартака». Сабитов — о Карпине, Макгиди и будущем без легионеров

Валерий Карпин
Ренат Сабитов
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
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 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 - : -
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 - : -
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