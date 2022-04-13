Экс-игрок «Спартака» о Карпине: «Георгич все выдержит!»

Бывший футболист «Спартака» Ренат Сабитов в интервью «СЭ» оценил работу Валерия Карпина в сборной России.

— А вы давно общались с Карпиным?

— Да. После «Спартака» мы пересекались. Когда я в «Соколе» играл, он приезжал к нам с Армавиром, потом еще где-то разочек. Мы с Георгичем если видимся, тоже поздороваемся, пошутим, пообщаемся. Нормальное человеческое общение.

— Как вам сборная под его руководством?

— Интересная. Вообще за карьерный рост Георгича можно порадоваться. Что-то проанализировать возможно будет только потом, а сейчас только желаю удачи и всей сборной, и лично Георгичу.

— Он все свои усилия и мысли направлял на отбор на ЧМ, а нашу сборную так некрасиво исключили. Как вы думаете, он выдержит такой удар?

— Георгич все выдержит! Главное, чтобы мы все вместе удар держали, а он точно справится, он сильный.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством национальная команда заняла второе место в группе H отборочного этапа ЧМ-2022.