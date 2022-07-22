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Широков: «Краснодар» захочет продлить удачную серию в матчах со «Спартаком»

Широков поделился ожиданиями от предстоящей игры «Спартака» с «Краснодаром»
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Экс-футболист сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей игры «Спартака» с «Краснодаром» в рамках второго тура РПЛ.

«Ключевой фактор всегда реализация моментов. Кто лучше их реализует, тот и выиграет. В данный момент представляется равная игра, «Краснодар» играет дома, «Спартак» играет три матча подряд на выезде. Пока без очков, но они идут поступательно: было поражение, затем ничья, возможно, будет победа. «Краснодар» тоже не захочет уступать, все-таки «Спартак» для них принципиальный соперник. В том году «Краснодар» сыграл с ними более чем удачно, хоть и молодой командой. Думаю, что захотят продлить серию», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Роман Широков
ФК Спартак (Москва)
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